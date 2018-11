Sogno Cecchinato: 'Voglio il Roland Garros'

Ha iniziato la preparazione da soli tre giorni, ma è già pronto per vivere il 2019 da protagonista. La semifinale nell'ultima edizione del Roland Garros ha consacrato Marco Cecchinato nell'elite del tennis italiano e internazionale, portandolo al numero 20 del mondo: "Ma ho la convinzione di essere ancora in fase di crescita", racconta il 26enne palermitano, di casa a Bologna con la Sangermano Tennis Team. "Mi sto preparando per un grande 2019: inizierò la stagione a Doha, poi Sidney e sotto con l'Australian Open". Ma è a Parigi che Cecchinato sogna l'impresa a 43 anni di distanza da quella di Adriano Panatta: "Firmerei anche per ripetere la semifinale, ma guai porre limiti alla provvidenza. Vincere il Roland Garros sarebbe un sogno: un sogno che voglio provare a coronare".