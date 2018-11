Nadal dà forfait, "stagione finita"

Rafa Nadal chiude in anticipo la stagione e rinuncia alle Atp Finals. Il maiorchino, fino a ieri n.1 del mondo (è stato spodestato proprio oggi da Novak Djokovic) ha ufficializzato via twitter la sua rinuncia al Master di fine anno, che prenderà il via domenica prossima a Londra: "Ciao a tutti. Vi scrivo queste parole per render noto che la mia stagione è finita. E' stato un anno complicato: molto positivo a livello di tennis, quando sono stato in grado di giocare; allo stesso tempo pessimo sul piano degli infortuni". Il posto di Nadal al Masters sarà preso dallo statunitense John Isner, decimo in graduatoria nella "Race to London".

"Ho fatto tutto il possibile per arrivare al finale di stagione in buone condizioni, sia a Parigi che a Londra - ha scritto Nadal - facendo tutto il possibile per giocare. Sfortunatamente ho accusato un problema addominale a Parigi la scorsa settimana e, inoltre, ho un corpo libero nell'articolazione della caviglia che deve essere rimosso oggi. È vero che l'avevamo rilevato da molto tempo e di tanto in tanto mi dava fastidio. Tuttavia, poiché il problema del muscolo addominale mi impedisce anche di giocare a Londra, approfittiamo del momento per rimuovere il corpo libero ed evitare problemi futuri. In questo modo spero di essere in piena forma per la prossima stagione. Grazie a tutti per il supporto", ha concluso lo spagnolo fermo dal ritiro nella semifinale degli US Open contro Del Potro.