Wta Masters: finale Svitolina-Stephens

Sono Elina Svitolina e Sloane Stephens le finaliste delle BNP Paribas Wta Finals, in corso sul veloce indoor di Singapore, per l'ultimo anno palcoscenico del Masters in rosa. In semifinale l'ucraina ha sconfitto per 7-5 6-7(5) 6-4 l'olandese Kiki Bertens mentre la statunitense ha battuto in rimonta per 0-6 6-4 6-1 la ceca Karolina Pliskova.