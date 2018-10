Tennis: Wozniacki choc: "ho l'artrite reumatoide"

La 28enne tennista danese Caroline Wozniacki, numero del mondo, soffre di una una forma di artrite reumatoide che le è stata diagnosticata prima degli US Open. Lo ha detto lei stessa dopo la conclusione della stagione, terminata con la sconfitta con l'ucraina Elina Svitolina (5-7 7-5 6-3) nell'ultimo incontro del round robin alle WTA Finals di Singapore. "All'inizio è stato uno choc - ha ammesso in conferenza stampa la vincitrice dell' ultimo Australian Open - visto che ti senti come l'atleta più forte di tutte e all' improvviso ti trovi a dover convivere con questo problema. Devi solo essere positiva e affrontarlo, e ci sono comunque modi in cui puoi stare meglio. Certo, è stato molto duro da sopportare. Sono però molto orgogliosa di come sono stata positiva, e non permettere a tutto ciò di ostacolarmi". Wozniacki ha rivelato d'aver cominciato a sentirsi affaticata dopo Wimbledon, quando una mattina si è svegliata a Montreal incapace di sollevare le braccia sopra la testa, dovendo poi ritirarsi nel suo match d'esordio a Cincinnati. Gli esami hanno portato alla diagnosi di artrite reumatoide, malattia autoimmune che causa gonfiore delle articolazioni e affaticamento. La danese ha poi aggiunto di aver assunto farmaci e ricevuto cure, dicendosi convinta che questa non avrà un impatto significativo sulla sua carriera.