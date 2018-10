Tennis: Federer in semifinale a Basilea

Oltre due ore e mezza di gioco per conquistare la semifinale allo Swiss Indoors di Basilea. Roger Federer ha dovuto faticare parecchio per avere la meglio, da padrone di casa, campione in carica e primo favorito del seeding, sul francese Gilles Simon (n.32 del ranking mondiale) battuto in tre set col punteggio di 7-6(1) 4-6 6-4. Federer che ha vinto il torneo svizzero anche nel 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 e 2015 in semifinale troverà il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 Atp e quarta testa di serie, reduce dalla conquista del primo titolo nel circuito maggiore a Stoccolma, ed il russo Daniil Medvedev, numero 20 del ranking. Già definita invece l'altra semifinale che vedrà in campo il tedesco Alexander Zverev ed il rumeno Marius Copil.