Cincinnati, Serena Williams parte bene

Avvio convincente di Serena Williams nel "Western&Southern Open", torneo Wta Premier sul cemento di Cincinnati (Ohio). La statunitense, numero 23 Wta, ha sconfitto agevolmente l'australiana Daria Gavrilova, numero 23 del ranking mondiale: 6-1, 6-2 in un'ora e 5 minuti, per la Williams. Al secondo turno affronterà Petra Kvitova (n.8 mondiale e del tabellone). Esordio assai più sofferto per Victoria Azarenka: la bielorussa (n.87 del ranking, vincitrice dell'edizione 2013) è dovuta restare in campo due ore e mezza per superare - 6-7(5), 6-2, 6-4) la spagnola Carla Suarez Navarro, numero 25 Wta. Al secondo turno affronterà la francese Caroline Garcia (n.5 mondiale). Subito fuori due teste di serie. Jelena Ostapenko, numero 11 del ranking e del tabellone, eliminata dalla francese Alize Cornet, che si è imposta 1-6, 7-5, 6-0. In precedenza la tedesca Julia Goerges (n. 10 Wta) si era ritirata per un problema alla caviglia sinistra sul punteggio di 6-4, 3-2 in favore della francese Kristina Mladenovic (n.57 Wta).