Atp: Nadal leader, Berrettini è 54/o

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Nessuna variazione ai vertici del tennis mondiale maschile: lo spagnolo Rafael Nadal guida la classifica con 2.230 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Sul terzo gradino del podio il tedesco Alexander Zverev. La top ten è completata dall'argentino Juan Martin Del Potro, dal sudafricano Kevin Anderson, dal bulgaro Grigor Dimitrov, dal croato Marin Cilic, dall'austriaco Dominic Thiem, dallo statunitense John Isner e dal serbo Novak Djokovic. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure scende di un gradino ed è numero 15. Alle sue spalle stabili sia Marco Cecchinato, numero 22, sia Andreas Seppi, numero 48, mentre grazie al primo titolo Atp in carriera conquistato a Gstaad guadagna 30 posizioni Matteo Berrettini, che sale al numero 54. Fuori dai top 100 risale quattro gradini Thomas Fabbiano (n.106), un altro passo indietro per Paolo Lorenzi (n.110). Best ranking per Lorenzo Sonego, ora al numero 116.

Halep consolida primato, Giorgi 37/a - Immutata la top ten del tennis mondiale femminile: la romena Simona Halep è al comando per la 23/a settimana consecutiva (la 39/a complessiva) con 911 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki e oltre duemila sulla statunitense Sloane Stephens. Seguono la tedesca Angelique Kerber, l'ucraina Elina Svitolina, la francese Caroline Garcia, la spagnola Garbine Muguruza, le ceche Petra Kvitova e Karolina Pliskova e la tedesca Julia Goerges. La russa Maria Sharapova scende di una posizione ed è 22/a mentre la statunitense guadagna un posto e sale al n.27. Poche variazioni tra le azzurre: la prima è sempre Camila Giorgi: che la un passo indietro ed è numero 37. Alle sue spalle perde cinque posizioni Sara Errani, ora al numero 77. Fuori dalle top 100 sale di un gradino Deborah Chiesa, ora numero 158.