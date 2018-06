Tennis: storico Cecchinato, vola in semifinale Parigi

Impresa storica di Marco Cecchinato che vola in semifinale al Roland Garros. Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6. Dominic Thiem è il primo semifinalista del Roland Garros. L'austriaco, testa di serie n. 7 dello Slam parigino, ha battuto il tedesco Alexander Zverev, n.2 del seeding, in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-1 in poco più di un'ora e 50 minuti di gioco. Thiem si è così preso la rivincita su Zverev vendicando la sconfitta nella finale del Masters 1000 di Madrid.





Sloane Stephens è la seconda semifinalista del Roland Garros. La statunitense, testa di serie n.10 dello Slam parigino, ha battuto nei quarti di finale per 6-3 6-1 la russa Daria Kasatkina, n.14 del seeding. Per un posto in finale ora incontrerà la connazionale Madison Keys, da lei battuta nella finale degli Us Open 2017.

''Mi batteva molto forte il cuore lui ha spinto e alla fine giocava meglio e iniziavo a crederci meno, ma ora sono in semifinale''. Gioia pura targata Marco Cecchinato che al termine del suo storico match racconta l'impresa. ''Ho iniziato il match convinto che non avevo nulla da perdere e ho iniziato a crederci, non pensavo di fare questo match sono stato aggressivo, convinto di vincere, coraggioso e perfetto. Ho fatto tanti sacrifici, è incredibile aver raggiunto le semifinali''.