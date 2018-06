Tennis: Parigi, Cecchinato agli ottavi

Continua il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il giovane palermitano ha compiuto forse la maggior impresa della propria carriera dopo la recente vittoria del torneo di Budapest sbarcando agli ottavi del Roland Garros grazie al successo sullo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie del torneo. Non è riuscito a imitarlo l'altro azzurro che, anche lui per la prima volta, aveva raggiunto il terzo turno in un torneo dello slam. Matteo Berrettini aveva però davanti un ostacolo ancora più grande, l'austriaco Dominic Thiem, settima testa di serie e semifinalista nelle ultime due edizioni del torneo. E' comunque un grande risultato per il tennis azzurro, che oggi aveva ben due atleti in campo.

Cecchinato si è imposto sul più esperto spagnolo con il punteggio di 2-6, 7-6 (5), 6-3, 6-1, ma l'inizio del match non è stato facile. Dopo aver subito due break nei primi tre turni di servizio, il palermitano ha perso quasi senza lottare il primo set ma nella seconda partita ha risposto quasi subito ad un altro break riuscendo poi a imporsi al tie break. In gran fiducia, Cecchinato ha aumentato la pressione, chiudendo in successione le ultime due partite. Berrettini, al contrario, è partito bene, portandosi avanti 3-1, ma quando Thiem ha preso a fare sul serio ha ceduto il primo set. Il successo nel secondo al tie break è stato solo un lampo prima della definitiva ascesa di Thieme verso gli ottavi per il 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-2 finale.

Il torneo francese oggi ha perso la testa di serie n. 4, il bulgaro Grigor Dimitrov, che per la prima volta in carriera cercava di raggiungere gli ottavi ma è stato fermato dallo spagnolo Fernando Verdasco, 30/a testa di serie. Il 34enne di Madrid si è imposto in tre set (7-6(4), 6-2, 6-4), sbarcando per la settima volta il quarto turno. Affronterà per l'accesso ai quarti un ritrovato Novak Djokovic, che ha battuto il suo connazionale Roberto Bautista Agut per 4-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4), 6-2. Obiettivo centrato per gli altri big in campo oggi, anche se Alexander Zverev ha rischiato l'eliminazione. Il tedesco, secondo favorito del seeding, alla fine di quasi quattro ore di duello ha avuto ragione del bosniaco Damir Dzumhur col punteggio di 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (3), 7-5. Per Zverev è quasi un esordio agli ottavo in uno slam, avendoli raggiunti finora appena una volta, l'anno scorso a Wimbledon, un traguardo che è invece ormai una normalità per Kei Nishikori. Il giapponese non ha dato speranze al francese Gilles Simon, battuto per 6-3, 6-1, 6-3 in due ore di gioco.