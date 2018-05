Roland Garros, Djokovic al terzo turno

Novak Djokovic approda al terzo turno del torneo del Roland Garros: il serbo ex numero uno del mondo, 20/a testa di serie dello Slam parigino, ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar in tre set, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-4, 6-4.

Cecchinato qualificato al terzo turno - Marco Cecchinato si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale e unico sulla terra battuta. Il 25enne azzurro, numero 72 del ranking mondiale, ha piegato in 3 set con il punteggio di 6-1 7-6 (7-1) 6-1 l'argentino Marco Trungelliti, ripescato come lucky loser dopo il forfait dell'australiano Nick Kyrgios. Il sudamericano, che era già a Barcellona, aveva fatto un viaggio in auto di 10 ore per poi scendere in campo e battere al primo turno l'australiano Bernard Tomic.

Halep soffre ma avanza al secondo turno - Più complicato del previsto l'esordio al Roland Garros per Simona Halep: la n.1 del mondo ha infatti battuto solo al terzo set la statunitense Alison Riske: 2-6 6-1 6-1 il punteggio a favore della romena. Successi anche per la campionessa degli Internazionali BNL d'Italia, l'ucraina Elina Svitolina (6-3 6-4 alla slovacca Viktoria Kuzmova, che aveva eliminato al primo turno Francesca Schiavone) e per la ceca Petra Kvitova (6-0 6-4 alla spagnola Lara Arruabarrena-Vecino).

Berrettini al terzo turno - Dopo Marco Cecchinato, anche Matteo Berrettini si qualifica per il terzo turno del Roland Garros. Il 22enne azzurro ha superato il lettone Ernests Gulbis, proveniente dalle qualificazioni, in 4 set con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 6-3. (ANSA).