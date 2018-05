Tennis: Roland Garros, Seppi eliminato

Niente da fare per Andreas Seppi che al Roland Garros è stato sconfitto dal francese Richard Gasquet: 6-0 6-2 6-2 il punteggio, in un'ora e 26 minuti. La pioggia ha invece fermato sul più bello il match di esordio degli altri due azzurri impegnati oggi al Roland Garros. Simone Bolelli deve vedersela sul "Philippe Chatrier" con Rafa Nadal, numero 1 del mondo, a caccia dell'11esimo trionfo parigino: la sfida è stata interrotta sul 6-4 6-3 0-3 (domani la prosecuzione) in favore del campione spagnolo. Sospeso per pioggia anche l'incontro che vedeva opposto Thomas Fabbiano all'australiano Matthew Ebden: lo stop alla fine del quarto set, su una situazione di parità: 6-4 5-7 6-2 3-6. Anche in questo caso si riprenderà domani.