Open Bnl: impresa Fognini, batte Thiem e va a ottavi

L'azzurro Fabio Fognini conquista l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2018, eliminando l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. L'austriaco, in un accesso di rabbia dopo aver perso il servizio nel game decisivo ha spaccato una racchetta. Fognini, numero 21 Atp, affronterà ora il tedesco Peter Gojowczyk, che ha eliminato ieri l'azzurro Lorenzo Sonego. "Penso di aver giocato una partita di livello, ho passato i primi game del secondo set aspettando lui e ho sbagliato qualcosina in più. Sul 5-0 dovevo ormai pensare al terzo e infatti ho iniziato carico, credo di aver meritato". Questa l'analisi di Fabio Fognini dopo la vittoria su Dominic Thiem al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia di tennis: "E' un'altra partita che metto in saccoccia con un livello più alto rispetto a lunedì anche se forse un po' più discontinuo. Per come arrivavo a questo torneo non avevo nessuna pretesa ma ci tenevo a giocare davanti al mio pubblico. Finalmente connettiamo. Nell'anno in cui arrivai da top-15 (2014, ndr) dopo la vittoria su Murray in Davis, avevo più aspettative e giocai una partita orribile contro Rosol: non dimenticherò mai di essere uscito tra i fischi". Qualche apprensione poi per il problema alla caviglia: "Sulla terra è tornato mentre era sparito all'improvviso ad Indian Wells e Miami. C'è qualcosa che non va quando scivolo, dopo Parigi mi prenderò sicuramente una pausa".

Rafa Nadal si qualifica agevolmente agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 31 del ranking Atp, col punteggio di 6-1 6-0 in un'ora di gioco.

Novak Djokovic si è qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista serbo ha liquidato in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili con il risultato di 6-4 6-2 in un'ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno affronterà lo spagnolo Albert Ramos.

Kei Nishikori si qualifica agli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia, eliminando dopo un match maratona durato 2 ore e 55 minuti, il numero 3 del tabellone, il bulgaro Grigor Dimitrov, con il risultato di 7-6(4) 5-7 6-4. Agli ottavi il giapponese affronterà il tedesco Kohlschreiber

Esordio sul velluto per Simona Halep agli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista romena, numero 1 del mondo e finalista uscente, sul campo Pietrangeli si è sbarazzata senza problemi della giapponese Naomi Osaka (n.21 del ranking Wta) in appena 59 minuti col punteggio di 6-1 6-0. Agli ottavi la 26enne di Costanta troverà la vincente del match tra la croata Vekic e l'americana Madison Keys.