Open Bnl, partite sospese per maltempo

Appena tre punti e poi un nuovo stop. Giornata complicata al Foro Italico per gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Dopo una prima interruzione per pioggia Sara Errani e l'ungherese Timea Babos erano tornate in campo per riprendere a giocare (sul punteggio di 2-1 per l'azzurra al primo set), ma dopo appena tre punti le giocatrici sono state costrette a fermarsi nuovamente sempre a causa del maltempo. L'incontro della Errani, al momento sospeso, è l'unico finora iniziato nel programma di giornata del torneo di Roma.

Risultati degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis.

- Primo turno maschile:

Pablo Carreno Busta (Spa/10) b. Jared Donaldson (Usa) 6-4; 3-6; 6-0;

Aljaz Bedene (Slo) b. Gilles Muller (Lus) 6-4 6-4

Robin Haase (Ola) b. Daniil Medvedev (Rus) 3-6 6-4 6-1

Kei Nishikori (Gia) b. Feliciano Lopez (Spa) 7-6 (5) 6-4

David Goffin (Bel/9) b. Leonardo Mayer (Arg) 6-1 6-2

Fabio Fognini (Ita) b. Gael Monfils (Fra) 6-3 6-1

Benoit Paire (Fra) b. Richard Gasquet (Fra) 6-4 6-4

[Wc] Matteo Berrettini (Ita) b. Frances Tiafoe (Usa) 6-3 7-6(1)

Albert Ramos-Vinolas (Spa) b. [Q] Federico Delbonis (Arg) 2-6 7-5 6-1

[Wc] Marco Cecchinato (Ita) b. Pablo Cuevas (Uru) 2-6 7-5 6-4

Novak Djokovic (Srb) b. Alexandr Dolgopolov (Ucr) 6-1 6-3

Philipp Kohlschreiber (Ger) b. Kaia Khachanov (Rus) 7-5 6-7(7) 7-6(5)



- Primo turno femminile:

Johanna Konta (Gbr) b. Magdalena Rybarikova (Svk/17) 6-4 6-3

Petra Martic (Cro) b. Lesia Tsurenko (Ucr) 6-1 6-2

Kaia Kanepi (Est/q) b. Camilla Rosatello (Ita/wc) 6-1 6-2

Aleksandra Krunic (Srb/ll) b. Roberta Vinci (Ita/wc) 2-6 6-0 6-3

Donna Vekic (Cro/q) b. Carla Suarez Navarro (Spa) 6-1 6-2

Naomi Osaka (Gia) b. Victoria Azarenka (Blr) 6-0 6-3

Madison Keys (Usa/13) b. Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 6-4 6-1

Dominika Cibulkova (Svk) - [Wc] Francesca Schiavone (Ita) 6-1 6-7(5) 6-2

[Q] Alison Van Uytvanck (Bel) - [Wc] Samantha Stosur (Aus) 6-7(6) 6-3 6-2

Shuai Zhang (Cin) b. Mihaela Buzarnescu (Rom) 6-3 7-6(2)

Daria Gavrilova (Aus) [Q] b. Natalia Vikhlyantseva (Rus) 5-7 6-4 6-3

Kyle Edmund (Gbr) b.[Q] Malek Jaziri (Tun) 6-3 3-6 6-3

Anett Kontaveit (Est) b. Coco Vandeweghe (Usa) [12] 6-1 6-1

Sloane Stephens (Usa) [9] b. Barbora Strycova (Rce) 6-7(4) 6-3 6-1