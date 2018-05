Open Bnl: esordio facile per Djokovic

Debutto senza problemi per Novak Djokovic agli Internazionali Bnl d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione. Sul centrale del Foro Italico, il serbo testa di serie numero 11 del seeding, ha battuto 6-1 6-3 l'ucraino Alexandr Dolgopolov in appena 55' di gioco. Marco Cecchinato accede al secondo turno degli Internazionali Bnl d’Italia. Il tennista azzurro ha sconfitto in tre set (2-6 7-5 6-4) l’urguaiano Pablo Cuevas sul campo dello stadio Pietrangeli. Lo attende adesso il numero 10 del ranking mondiale, il belga David Goffin, nona testa di serie del torneo di Roma.