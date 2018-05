Tennis: Monaco, Cecchinato out 2/o turno

Marco Cecchinato è stato eliminato al secondo turno del "BMW Open", torneo con un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Si è fermata a sei match, dunque, la serie positiva del 25enne di Palermo, reduce dal successo nel torneo di Budapest. Il siciliano, che all'esordio si era aggiudicato in tre set il derby tricolore contro Fabio Fognini ha ceduto con il punteggio di 7-6, (7-5) 6-1, in poco meno di un'ora e mezzo di gioco, all'ungherese Marton Fucsovics.