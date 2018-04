Ranking Atp, Cecchinato sale al n.59

Buone notizie per gli azzurri nella classifica del tennis mondiale di questa settimana: Fabio Fognini si conferma il migliore risalendo al n.19 mentre grazie alla semifinale a Budapest guadagna 7 posizioni Andreas Seppi (n.48). Proprio in virtù del trionfo nella capitale ungherese - primo titolo Atp in carriera - Marco Cecchinato guadagna 33 posti arrivando fino al n.59. Nessuna variazione nella top ten: Rafael Nadal, grazie all'11/o successo a Barcellona che ha fatto il paio con l'11/a vittoria a Montecarlo, si conferma al vertice per la quinta settimana consecutiva (172/a complessiva). Lo spagnolo precede di 100 punti lo svizzero Roger Federer. Sul terzo gradino del podio il tedesco Alexander Zverev. Immutata anche la top ten femminile con al comando la romena Simona Halep (26/a settimana complessiva) davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre, stabile al n. 58. Alle Sara Errani è 89/a, Jasmine Paolini 144/a.