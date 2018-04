Atp Budapest: tre italiani ai quarti

Sono tre i tennisti italiani nei quarti di finale del torneo di Budapest (montepremi di 501.345 euro, terra rossa), in Ungheria. Andreas Seppi è riuscito a raggiungere Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato che ieri avevano superato il secondo turno. Il 34enne altoatesino ha superato per 6-2 6-1 il russo Mikhail Youzhny e domani affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili che ha eliminato per 6-2 6-4 il canadese Denis Shapovalov. Sonego, che ieri ha battuto il francese Richard Gasquet, domani troverà dall'altra parte della rete lo sloveno Aljaz Bedene mentre sarà il tedesco Jan-Lennard Struff l'avversario di Marco Cecchinato, che ieri ha eliminato il bosniaco Damir Dzumhur.