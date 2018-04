Fed Cup: Errani ko, Belgio-Italia 2-0

La belga Alison Van Uytvanck (n.50 del ranking mondiale) ha battuto in tre set, dopo 2 ore e 43 minuti di gioco, l'azzurra Sara Errani (n.91) nel secondo match di Fed Cup che vale il passaggio al world group, la serie A del tennis femminile. La belga si è imposta con il punteggio di 6-4 6-7 (8-6) 6-2. L'azzurra, dopo aver recuperato al tie break il secondo set che l'aveva vista in svantaggio per 3-0, è crollata nel terzo. La prima giornata di Fed Cup si chiude sul punteggio di 2-0 per il Belgio. I due incontri non hanno riservato sorprese. Domani la Errani sfiderà la numero 1 belga Elise Mertens, incontro che potrebbe decidere la sfida in caso di successo della giocatrice belga. L'altro match in programma è quello tra Paolini e Van Uytvanck. In caso di 2-2 sarà disputato il doppio.