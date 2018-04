Atp Montecarlo: Seppi e Nadal agli ottavi

Andreas Seppi si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, terzo stagionale e primo sulla terra battuta. L'azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha superato al secondo turno lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, ripescato in tabellone come lucky loser per il forfait del connazionale Pablo Carreno Busta, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 7-5. Prossimo avversario di Andreas sarà il giapponese Kei Nishikori che ha superato il russo Daniil Medvedev 7-5, 6-2.

E' andata invece male a Marco Cecchinato, sconfitto 7-5 6-2 dal canadese Milos Raonic, testa di serie n.14. Tutto facile per Rafael Nadal: lo spagnolo n.1 del mondo, al suo esordio nel torneo e a caccia del suo undicesimo titolo nel Principato, ha facilmente disposto per 6-1 6-3 dello sloveno Aljaz Bedene.

Novak Djokovic raggiunge gli ottavi del torneo di Montecarlo. Il tennista serbo, oggi n.13 del mondo e 9 del seeding, ha superato in due set il croato Borna Coric dopo due combattutissimi set col punteggio di 7-6 (2) 7-5 in due ore e un quarto. L'ex n.1 del mondo affronterà agli ottavi l'austriaco Dominic Thiem. Qualificati anche il tedesco Philippe Kohlschreiber che ha superato lo spagnolo Albert Ramos 6-4 6-2 e il francese Richard Gasquet che ha battuto Diego Sebastian Schwartzman 6-2 6-1.

Finisce al 2/o turno l'avventura di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. L'azzurro, n.13 del seeding, ha ceduto in due set al tedesco Jan-Lennard Struff, n.61 del ranking Atp, in due set, on il punteggio 6-4, 6-2 in poco più di un'ora.

Lo spagnolo Roberto Bautista Agut approda agli ottavi del torneo di Monte Carlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato. L'iberico, testa di serie n.11, ha battuto il connazionale Feliciano Lopez in due set 6-3, 7-6(5). Agli ottavi anche l'altro russo Karen Khachanov che ha avuto la meglio sul francese Gilles Simon 6-2 6-2.