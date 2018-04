Barazzutti: "con la Francia sfida è dura"

"A Genova ci sentiamo un po' a casa. E siamo felici per l'annunciato successo di pubblico, per noi sarà un valore aggiunto". Così il capitano dell'Italia di Coppa Davis Corrado Barazzutti in vista della sfida dei quarti di finale con la Francia in programma a Genova presso il centrale 'Beppe Croce' di Valletta Cambiaso. Barazzutti è fiducioso anche se è consapevole del valore degli avversari: "E' una sfida molto dura ma equilibrata, i ragazzi stanno bene: sono concentrati e motivati". "Fognini? Sulla terra rossa è un cliente difficile per tutti. Se la squadra riesce a giocare 'libera' e senza tensioni possiamo puntare ad un bel risultato", dice. E non pone limiti alla squadra: "Tutto è possibile, ma per conquistare la Davis ci devono essere anche situazioni favorevoli: magari un giocatore che manca tra gli avversari oppure giocare qualche partita in casa. Comunque adesso dobbiamo pensare a non sprecare le occasioni che avremo", conclude il capitano azzurro.