Atp Miami: Zverev in finale contro Isner

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - E' il tedesco Alexander Zverev il secondo finalista del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 20enne di Amburgo, numero 5 dellle classifiche mondiali, ha sconfitto in due set, col punteggio di 7-6(4), 6-2, lo spagnolo Pablo Carreno Busta. La finale di domani lo vedrà affrontare lo statunitense John Isner che in precedenza aveva sconfitto l'argentino Juan Martin Del Potro per 6-1, 7-6(2). Zverev e Isner si sono affrontati finora tre volte con altrettante vittorie del tedesco, l'ultima lo scorso anno nella semifinale degli Internazionali BNL d'Italia a Roma.