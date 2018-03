Wta Miami: avanti Ostapenko e Collins

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Si è allineato alle semifinali il tabellone del torneo Wta di Miami ed è proseguita la corsa di Jelena Ostapenko. Nei quarti la lettone, numero 5 del ranking e sesta testa di serie, ha sconfitto con un doppio 7-6 l'ucraina Elina Svitolina, numero 4 del ranking e del seeding. In semifinale la 20enne di Riga affronterà, per la prima volta in carriera, troverà la sorprendente statunitense Danielle Collins proveniente dalle qualificazioni, che nella notte italiana ha eliminato per 6-2 6-3 la connazionale Venus Williams, 37 anni, numero 8 del ranking e del seeding. L'altra semifinale vedrà di fronte la bielorussa Victoria Azarenka alla statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli ultimi Us Open.