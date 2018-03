Miami, Stephens avanza ed è in top ten

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Giornata da incorniciare per la tennista americana Sloane Stephens che ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali al Miami Open, in corso sui sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida. E, grazie a questo risultato, ha conquistato anche un posto nella top ten del tennis mondiale. Nei quarti infatti la Stephens, numero 12 Wta, vincitrice degli ultimi Us Open, ha liquidato con un secco 6-1 6-2 la tedesca Angelique Kerber, numero 10 del ranking, che ha incassato la quarta sconfitta di fila contro la 25enne statunitense. In semifinale la Stephens ritroverà la bielorussa Victoria Azarenka, numero 186 Wta e in gara con una wild card, che nella notte italiana ha eliminato per 7-5 6-3 la ceca Karolina Pliskova, numero 6 Wta, semifinalista dodici mesi fa in Florida. Le prossime semifinaliste usciranno dalle sfide tra le lettone Jelena Ostapenko e l'ucraina Elena Svitolina, e dal duello tutto americano fra Venus Williams e Danielle Collins.