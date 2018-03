Coppa Davis: Fognini e Seppi contro la Francia

In vista dell'incontro di Coppa Davis tra Italia e Francia valido per i quarti di finale del World Group 2018 di Coppa Davis in programma dal 6 all'8 aprile a Genova (sulla terra rossa di Valletta Cambiaso), il capitano della squadra azzurra Corrado Barazzutti ha convocato Simone Bolelli, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Matteo Berrettini. Per la Francia (campione in carica), il capitano Yannick Noah ha invece scelto Jeremy Chardy, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Adrian Mannarino e Lucas Pouille, n.10 del ranking mondiale. Non convocati Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet e Gael Monfils per problemi fisici.