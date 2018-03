Tennis: Miami, Venus Williams vola agli ottavi. Del Potro a ottavi, Fognini trova Kyrgios

Venus Williams vince in rimonta e si qualifica per gli ottavi di finale. Questo uno dei risultati della partite che si sono giocate nella notte italiana al torneo di tennis di Miami, che non ha riservato sorprese rispetto ai pronostici, anche se i successi sono arrivati tutti su rimonta.

La 37enne americana ha sofferto contro l'olandese Kiki Bertens, che le ha strappato il primo set, ma alla fine ha prevalso con il punteggio di 5-7 6-3 7-5. Tre set sono serviti anche all'ucraina Elina Svitolina, numero 4 del ranking per domare per 4-6 6-0 6-1 l'australiana (di origini russe) Daria Gavrilova, numero 26 Wta.

Petra Kvitova, numero 9 del ranking, si è imposta anche lei in rimonta per 3-6 6-2 6-4 sulla statunitense Sofia Kenin, 19 anni, numero 94 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

Il 29enne argentino Juan Martin Del Potro, numero 6 della classifica mondiale ha guadagnato con autorità gli ottavi di finale nel "Miami Open", battendo per 6-2 6-2 il giapponese Kei Nishikori (33). L'ostacolo per il sudamericano sulla strada per i quarti di finale sarà il serbo Filip Krajinovic (27) che ha "vendicato" il connazionale Novak Djokovic non lasciando scampo al francese Benoit Paire, numero 47 Atp, sconfitto con un doppio 63.

Da Miami è arrivata un'altra sorpresa: dopo l'eliminazione del numero uno del mondo Federer, è caduto anche il bulgaro Dimitrov (numero 4 del mondo) che ha dovuto dire addio al torneo sotto i colpi del francese Jeremy Chardy (90) che ha vinto 6-4 6-4. Vittoria sofferta per il croato Marin Cilic (3) sul canadese Vasek Pospisil (77) per 7-5 7-6.

Fabio Fognini (18) torna in campo stasera contro l'australiano Nick Kyrgios (20) quest'anno già vincitore di un titolo Atp a Brisbane. Tra i due non ci sono precedenti.