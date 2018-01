Australian Open, Halep vola ai quarti

Tutto facile per Simona Halep negli ottavi di finale degli Open d'Australia di tennis. La romena n.1 del mondo si è qualificata per i quarti superando per 6-3 6-2 la giapponese Naomi Osaka. Avanza anche con un po' di fatica la ceca Karolina Pliskova (testa di serie n.6) che ha avuto bisogno di tre set per avere la meglio della connazionale Barbora Strycova (n.20): punteggio finale 6-7 (5-7) 6-3 6-2. Sono serviti tre set anche alla tedesca Angelique Kerber (n.21) per battere la taiwanese Su-Wei Hsieh. L'ex n.1 del mondo si è imposta per 4-6 7-5 6-2. Successo infine per 7-5 6-2 per la statunitense Madison Keys, finalista agli ultimi Us Open e testa di serie n.17, sulla francese Caroline Garcia (n.8 del seeding).