Australian Open 2018, Nadal e Dimitrov al secondo turno

Australian Open 2018 al via: esordio senza problemi per Rafael Nadal: lo spagnolo numero 1 del mondo ha facilmente superato al primo turno il dominicano Victor Estrella Burgos per 6-1, 6-1, 6-1. Avanti anche il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 3 del tabellone, che ha sconfitto 6-3, 6-2, 6-1, l'austriaco Dennis Novak, proveniente dalle qualificazioni.

Bene anche uno degli idoli di casa, l'australiano Nick Kyrgios, che ha battuto 6-1, 6-2, 6-4 il brasiliano Rogerio Dutra da Silva. Sono serviti 4 set a Marin Cilic numero 6 del ranking mondiale e del torneo, per avere la meglio del qualificato canadese Vasek Pospisil: 6-2, 6-2, 4-6, 7-6, il punteggio a favore del croato.

Andreas Seppi parte col piede giusto e supera il primo turno degli Australian open di tennis battendo in quattro set il francese Corentin Moutet: di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 il punteggio a favore dell'atleta di Bolzano. E' andata male, invece, ad altri due italiani: Paolo Lorenzi ha ceduto in cinque set, 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 2-6, 4-6, al bosniaco Damir Dzumhur; Francesca Schiavone si è arresa per 1-6, 4-6, alla lettone Jeļena Ostapenko.

Venus Williams subito fuori,ko con Bencic

Statunitense sconfitta in due set. Avanti invece la Wozniacki

Prima sorpresa agli Australian open di tennis: la statunitense Venus Williams, testa di serie numero 5 del torneo, è stata eliminata al primo turno dalla svizzera Belinda Bencic, vittoriosa con il punteggio di 6-3, 7-5. E' andata nettamente meglio alla testa di serie numero 2 del torneo, la danese di origini polacche, Caroline Wozniacki, che non ha sconfitto per 6-2, 6-3 la belga Mihaela Buzarnescu.