Wta Sydney: Camila Giorgi è in semifinale

Camila Giorgi sbarca in semifinale al torneo Wta di Sydney, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Australian Open. Nei quarti, la 26enne di Macerata, numero 100 del ranking Wta, ha sconfitto la polacca Agnieszka Radwanska, numero 28 delle classifiche, con il severo punteggio di 6-1, 6-2, in un'ora e 24 minuti. Venerdì, in semifinale, la Giorgi troverà Angelique Kerber, apparsa in netta ripresa: la 29enne tedesca si è imposta per 6-3, 6-1, sulla slovacca Dominika Cibulkova. La semifinale della parte alta, per la gioia del pubblico di casa, vedrà di fronte in un derby tutto australiano Daria Gavrilova ed Ashleigh Barty.