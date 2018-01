Open Australia, Federer favorito

E' Roger Federer il favorito di Snai per gli Australian Open che si aprono la prossima settimana. Lo svizzero, complici assenze eccellenti e strascichi di infortuni degli avversari, domina il tabellone delle quote Snai: il secondo trionfo consecutivo è dato a 2,50. Nadal e Djokovic, seppure distanziati, sono i primi inseguitori di Federer. Sul maiorchino si punta a 6,00; il serbo, al rientro dopo un lungo stop, si gioca a 7 volte la scommessa. Tra gli outsider spazio a Grigor Dimitrov, favorito a 8,50, davanti ad Alexander Zverev, piazzato a 10,00. Tra gli italiani c'è solo Fabio Fognini come testa di serie, ma il successo del tennista ligure vale 500 volte la scommessa. In campo femminile sono in quattro in cima alla lavagna scommesse: tutte piazzate a 8,00 Elina Svitolina, Simona Halep, Garbine Muguruza e Karolina Pliskova.