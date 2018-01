Tennis: Sydney, Lorenzi passa al secondo turno

Buon esordio per il tennista italiano Paolo Lorenzi nel "Sydney International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, Australia. Il 36enne senese, numero 43 del mondo, ha vinto il primo match stagionale superando al primo turno per 7(4) 6-4, in un'ora e 54 minuti, l'australiano Jordan Thompson, numero 94 Atp, in gara con una wild card. Lorenzi sfiderà per un posto nei quarti di finale lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 23 della classifica mondiale e prima testa di serie: l'azzurro è in vantaggio per 3 a 2 nei precedenti, l'ultimo dei quali disputato lo scorso anno in semifinale a Quito (terra battuta). Già al secondo turno è Fabio Fognini, numero 27 del ranking e quarta testa di serie, che affronterà l'ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 38 Atp: il 29enne di Kiev è un po' la "bestia nera" del ligure, fin qui sempre battuto in cinque testa a testa.

Buon esordio di Camila Giorgi al "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari che si gioca sui campi in cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open (l'altro è Hobart). La 26enne tennista marchigiana, numero 80 del ranking mondiale, nel turno decisivo delle qualificazioni ha sconfitto per 6-4 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, la tedesca Carina Witthoeft, numero 50 della classifica mondiale, dalla quale era stata battuta in precedenza in due occasioni. Giorgi dovrà vedersela con la statunitense Sloane Stephens, numero 13 della classifica mondiale e sesta testa di serie: in parità (1-1) il bilancio dei precedenti, con l'affermazione della giocatrice di Macerata a Montreal nel 2016 e successo della campionessa degli ultimi US Open a Cincinnati nel 2012. Prima favorita del torneo è la spagnola Garbine Muguruza, numero 2 del ranking mondiale, in gara con una wild card: la seconda è la statunitense Venus Williams, numero 5 Wta (le prime due del seeding entrano in gara direttamente al secondo turno). Già fuori all'esordio, invece, la lettone Jelena Ostapenko, numero 7 Wta e terza testa di serie, battuta 7-6(3) 6-1 dalla russa Ekaterina Makarova, numero 33 Wta. In gara c'è anche un'altra top-ten, la britannica Johanna Konta, numero 9 Wta e campionessa in carica. Al via anche Petra Kvitova, attualmente numero 27 e vincitrice di questo torneo nel 2015, al debutto stagionale dopo aver dovuto saltare Brisbane per un virus influenzale.