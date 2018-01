Tennis: Hopman Cup, vince la Svizzera - FOTO

La Hopman Cup 2018 va alla Svizzera. Roger Federer e Belinda Bencic hanno infatti vinto il match decisivo di doppio contro la Germania nel torneo esibizione misto per nazioni in corso a Perth. In finale, 'King' Roger aveva iniziato battendo in rimonta Alexander Zverev 6-7 (4) 6-0 6-2, mentre Angelique Kerber aveva superato la Bencic 6-4 6-1 portando la Germania in parità e rimandando il verdetto al doppio misto poi appannaggio della Svizzera (4-3 4-2) che torna a vincere la Hopman Cup per la prima volta dal 2001, all'epoca sempre con Federer allora in coppia con Martina Hingis. Dovrà invece rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria la Germania, il cui ultimo successo risale al 1995 con Boris Becker e Anke Huber.