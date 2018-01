Hopman Cup, finale Svizzera-Germania

Svizzera e Germania si contenderanno domani il titolo della Hopman Cup 2018, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'ITF sul veloce indoor della "Perth Arena". Dunque c'è Alexander Zverev, il leader della Next Gen, tra Roger Federer e il ritorno al trionfo in questa competizione, vinta nel 2001 dal campione di Basilea insieme allora a Martina Hingis. Il 36enne fuoriclasse elvetico e n.2 del mondo, per il secondo anno di fila fa coppia con la giovane connazionale Belinda Bencic, che sta tornando competitiva dopo un 2017 all'insegna di problemi fisici: un binomio che ha chiuso imbattuto il Gruppo B, spingendo la Svizzera per la quarta volta in finale. Il Gruppo A ha invece promosso in finale la Germania di Angelique Kerber e Sascha Zverev: sarà la quarta volta per i tedeschi che non vincono la Hopman Cup dal 1995.