Australian Open, Serena Willians rinuncia

La regina del tennis mondiale Serena Williams non parteciperà agli Australian Open. Lo ha annunciato lei stessa, perchè non si sente ancora pronta. "Ad Abu Dhabi -ha detto la campionessa, che è tornata in campo alcuni giorni fa per una esibizione dopo essere diventata mamma l'1 settembre scorso- ho realizzato che sebbene sia molto vicina, non sono ancora dove voglio essere. Posso competere -ha aggiunto Serena- ma non voglio giocare giusto per farlo. Posso fare molto meglio di così, solo che ho bisogno di un pò più tempo. Così anche se mi dispiace ho deciso di non partecipare a Melbourne".

Proprio a Melbourne un anno fa Serena Williams aveva giocato il suo ultimo torneo, vincendo il titolo (superò Venus in finale) quando era già alla 7/a settimana di gravidanza: "Il ricordo dell'ultimo Australian Open è qualcosa che io e Olympia porteremo sempre con noi. E non vedo l'ora di poter giocare ancora a Melbourne" ha concluso la 36enne tennista americana.