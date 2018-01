Auckland, Errani in finale nel doppio

La tennista italiana Sara Errani ha conquistato il diritto a giocare la finale di doppio nel torneo Wta Internazional dotato di un montepremi di 250mila dollari, in corso a Auckland, Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione femminile (gli altri due sono Brisbane e Shenzhen). In semifinale la 30enne romagnola e l'olandese Bibiane Schoofs hanno eliminato per 6-4 6-3 la formazione composta dalla giapponese Nao Hibino e dalla croata Darija Jurak, queste ultime seconde favorite del tabellone. Ultimo ostacolo per la coppia italo olandese le nipponiche Eri Hozumi e Miyu Kato, prime teste di serie del torneo. Per Sara si tratta della 41esima finale di specialità: 26 i trofei conquistati, l'ultimo a Tianjin lo scorso ottobre in coppia con la rumena Begu.