Tennis: Brisbane, Svitolina ai quarti

Prosegue in modo spedito il cammino di Elina Svitolina nel "Brisbane International", torneo Wta Premier dotato di un milione di dollari di montepremi che apre la stagione sul cemento australiano, uno dei tre appuntamenti inaugurali del circuito Wta (gli altri due sono Auckland e Shenzhen). La 23enne di Odessa, numero 6 della classifica mondiale e terza testa di serie, dopo i sei game concessi all'esordio alla spagnola Carla Suarez Navarro, numero 40 Wta, si è sbarazzata per 63 61 in poco più di un'ora della croata Ana Konjuh, numero 44 del ranking, guadagnando l'accesso ai quarti, dove domani si troverà di fronte la britannica Johanna Konta, numero 9 Wta e quinta favorita del seeding (Svitolina avanti 2 a 0 nei testa a testa). Tra le 'best 8' del torneo è approdata anche la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 88 Wta, passata attraverso le qualificazioni, piegando in rimonta con il punteggio di 16 76(2) 63 l'estone Anet Kontaveit, numero 34 del ranking mondiale.