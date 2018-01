Atp Doha, Berrettini e Travaglia fuori

Matteo Berrettini e Stefano Travaglia sono usciti di scena nel secondo turno del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp dotato di un montepremi di 1.286.675 dollari in corso sui campi in cemento di Doha.

Berrettini, 21enne romano, numero 135 Atp e passato attraverso le qualificazioni è stato sconfitto per 6-2 6-2 in appena 51' dal tedesco Peter Gojowczyk, numero 60 del ranking mondiale. Travaglia, 25enne di Ascoli Piceno (FOTO), numero 134 del ranking mondiale, pure lui promosso dalle qualificazioni, ha invece ceduto per 7-6(7-4)6-3 all'argentino Guido Pella, numero 64 Atp. Già nei quarti il primo favorito del seeding, l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 Atp, grazie al successo per 7-5 6-4 sullo sloveno Aljaz Bedene, numero 49 del ranking mondiale.