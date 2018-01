Atp Doha: Berrettini e Travaglia al 2/o

-omincia con il primo successo in un tabellone principale del circuito maggiore il 2018 di Matteo Berrettini. Il 21enne romano, numero 135 Atp, ha infatti esordito battendo il serbo Viktor Troicki per 4-6, 7-6, 6-4 nel torneo Atp di Doha, in Qatar. Al secondo turno affronterà il tedesco Peter Gojowczyk. Esordio vincente anche per Stefano Travaglia, numero 134 del ranking mondiale e a sua volta promosso dalle qualificazioni: il 25enne di Ascoli Piceno non ha avuto problemi contro la wild card di casa Jabor Al-Mutawa, imponendosi per 6-1 6-2.