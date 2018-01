Esordio 2018 ok per Halep e Sharapova

Vittoria di buon augurio per Maria Sharapova nella prima apparizione del 2018, al primo turno dello "Shenzhen Open", in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis rosa (gli altri due sono Brisbane ed Auckland). La campionessa russa, ora n.60 del ranking mondiale, ha battuto in due set (6-3, 6-0) Mihaela Buzarnescu. Prima vittoria 2018 da n.1 al mondo per la rumena Simona Halep, che ha sconfitto 6-4, 6-1 Nicole Gibbs. La classifica Wta, senza modifiche rispetto all'ultima del 2017, vede la romena inseguita dalla spagnola Garbine Muguruza e dalla danese Caroline Wozniacki. Più staccata la quarta del ranking, la ceca Karolina Pliskova. Quanto alle azzurre, la migliore in classifica è Camila Giorgi, ottantesima. La marchigiana esordirà domani proprio nel torneo di Shenzen. Alle sue spalle, nella top 100 c'è solo Francesca Schiavone, al n.92.

Posizioni invariate anche per Roberta Vinci, al numero 117, e Sara Errani, numero 132.