Tennis: forfait Djokovic ad Abu Dhabi

Niente torneo-esibizione di Abu Dhabi per l'ex numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic. Il campione serbo è stato costretto a dare forfait a causa del dolore al gomito destro. "Sono terribilmente dispiaciuto ma sono costretto a rinunciare -ha detto Djokovic -. Amo questo torneo e davvero non vedevo l'ora di giocare ad Abu Dhabi ma purtroppo il mio team di medici mi ha avvertito che il mio gomito ha bisogno ancora di riposo". Il ritorno del tennista serbo era molto atteso, e nono solo a Abu Dhabi, dove Djokovic ha vinto per tre anni di fila dal 2011 al 2013. Ma l'infortunio che lo ha tenuto fermo praticamente per sei mesi evidentemente non è stato ancora superato. Il 30enne di Belgrado, attualmente numero 12 del ranking mondiale, è fermo dal torneo di Wimbledon dello scorso luglio, quando dovette ritirarsi nei quarti. Lo scozzese Andy Murray, numero 16 del ranking mondiale, scenderà in campo al posto di Djokovic per un set di esibizione contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.