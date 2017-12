Problemi al ginocchio, Nadal salta Abu Dhabi

Allarme ginocchio per Rafa Nadal costretto a dare forfait al "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, tradizionale torneo-esibizione di fine anno che inaugura la nuova stagione. La decima edizione si disputa dal 28 al 30 dicembre 2017 sui campi dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Il ginocchio destro del maiorchino - lo stesso che lo aveva costretto a ritirarsi sia a Parigi-Bercy che alle Finals di Londra - continua ad avere problemi. Per questo Nadal, tornato in vetta al ranking mondiale lo scorso agosto, ha deciso di rinunciare all'esibizione dove ha già trionfato in quattro occasioni. Il n.1 dovrebbe disputare il primo torneo del 2018 a Brisbane, al via il primo di gennaio.