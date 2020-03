Snowboard: 2/a a Sierra Nevada, per Moioli 3/a Coppa Mondo

Quinto appuntamento di Coppa del mondo e quinto podio stagionale per Michela Moioli. La campionessa olimpica di snowboardcross è giunta seconda nella big final femminile alle spalle della francese Chloe Trespeuch e con il podio numero 29 della carriera mette sostanzialmente la firma sulla conquista della terza sfera di cristallo della carriera. La campionessa olimpica in carica porta infatti a 900 i suoi punti di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice che è l'australiana Belle Brockhoff (oggi terza, mentre il successo di tappa è andato alla francese Chloe Trespeuch), ma non potrà più essere raggiunta dalle avversarie, perchè alla tappa conclusiva in programma a Veysonnaz domenica 15 marzo partecipano solamente le migliori sedici della classifica di specialità, e anche un piazzamento in ultima posizione le consentirebbe di rimanere inattaccabile. La classifica generale vede Moioli salire a 4400 punti contro i 3500 di Brockhoff e i 2710 di Samkova.