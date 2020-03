Cdm Sci: svizzero Feuz vince la coppa di discesa

Con la cancellazione della Finale di Cortina lo svizzero Beat Feuz ha matematicamente rivinto la coppa del mondo di discesa. Quella in programma domani a Kvitfjell è diventata infatti, dopo la cancellazione di Cortina, l'ultima discesa stagionale. Feuz con 600 punti ne ha quasi 200 di vantaggio sul tedesco Thomas Dressler ed è dunque ormai irraggiungibile.

Stesso discorso per la svizzera Corinne Suter che, senza altre gare in questa disciplina, ha vinto la coppa di superG.