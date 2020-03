Sci: cdm; 1/a prova Kvitfjell a Kilde con Prast 11/o

Nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato prossimo a Kvitfjell in piu' veloce e' stato il norvegese Aleksander Kilde in 1.48.87 . Lo hanno seguito a sorpresa lo svizzero Cedric Ochsner in 1.49.74 e il francese Nicolas Raffort in 1.49.81 , scesi in gara con pettorali alti e con condizioni meteo e di pista progressivamente migliorate.

Con l' 11/o tempo in 1.50.40 miglior azzurro e' stato il giovane altoatesino Alexander Prast, seguito da Mattia Casse con il 12/o in 1.50.41 e Matteo Marsaglia con il 13/o in 1.50.42.

Decisamente piu' indietro gli azzurri azzurri con Christof Innerhofer pure presente a Kvitfiell dove pero' non ha intenzione di gareggiare ma solo di allenarsi correndo come apripista.

Domani e' prevista una seconda ed ultima prova.

A Kvitfjell per domenica e' anche in programma un superG. Le due gare saranno molto importanti non solo per assegnare le relative coppe di disciplina ma anche per la classifica generale di coppa del mondo dove c'è' al comando il francese Alexis Pinturault, 20/o in questa prova, con 1.148 punti seguito pero' subito da Kilde con 1.122.