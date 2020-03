Sci: Pinturault vince gigante Hinterstoder, De Aliprandini 5/o

Dopo il successo nella combinata, il francese Alexis Pinturault ha vinto anche lo slalom gigante di Hinterstoder in 2.41.96. Dietro di lui il croato Filip Zubcic in 2.42.41 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.42.68 Pinturault e' soprattutto anche passato in testa alla classifica genarale di coppa del mondo con 1.148 punti contro i 1.122 nel norvegese Aleksander Kilde, oggi 6/o, ed i 1.041 di Kristoffersen.

Buon 5/o e' stato il trentino Luca De Aliprandini in 2.43.17 e suo miglior risultato stagionale. Poi, uscito Riccardo Tonetti mentre stava facendo una manche tutta all'attacco, c'è' solo Giovanni Borsotti 26/o in 2.45.34. La coppa del mondo uomini passa ora in Norvegia, a Kvitfjell: sabato e domenica, se non nasceranno problemi legati al corona virus, sono in programma una discesa ed un superG.