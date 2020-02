Sci: Brignone in testa nella combinata di Crans Montana

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 23 FEB - Con una gara coraggiosa e spettacolare , attaccando metro per metro, l'azzurra Federica Brignone in 1.15.62 e' nettamente al comando dopo la prova di superG della combinata di cdm di Crans Montana, la seconda delle tre stagionali. Seguono la slovacca Petra Vlhova in 1.16.20 e l' austriaca Nina Ortlieb in 1.16.28.

Per l'Italia in classifica ci sono poi Laura Pirovano buona 7/a in 1.16.66 ed Elena Curtoni al momento 11/a in 1.17. 21.

Piu' indietro Nadia Delago in 1.18.27. Fuori per salto di porta, in una difficilissima curva a destra su cui solo Brignone è riuscita a tenere bene la linea, e' finita invece la piemontese Marta Bassino quando era addirittura la più' veloce. Stessa sorte nello stesso punto per Nicol Delago.

La decisiva manche di slalom e' in programma alle ore 13,30.

(ANSA).