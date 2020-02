Doping: biathlon, oro Sochi revocato e 2 anni stop a Ustyugov

L'Unione Internazionale di Biathlon (Ibu) ha annunciato di aver squalificato Ustyugov per due anni e che all'atleta sarà revocato l'oro vinto a Sochi nella staffetta maschile. Un test del 2014 del biathleta è risultato positivo a uno steroide e i risultati ottenuti da Ustyugov nella stagione 2013-2014 saranno quindi annullati. L'Ibu ha inoltre dichiarato nulli anche i risultati ottenuti nella stessa stagione da Svetlana Sleptsova, risultata anche lei positiva a uno steroide.

Sleptsova comunque non ha vinto titoli in quel periodo.

L'inchiesta si basa sull'analisi dei dati del laboratorio antidoping di Mosca, al centro dello scandalo del doping di Stato in Russia. Secondo i media russi, la Russia dovrebbe perdere la prima posizione nel medagliere di Sochi ed essere scavalcata da Norvegia e Canada. Il capo dell'Unione dei biathleti russi ha detto alla Tass che sia Ustyugov sia Sleptsova intendono impugnare la decisione dell'Ibu.

Lo scorso dicembre, l'agenzia mondiale antidoping (Wada) ha escluso per quattro anni la Russia dalle principali competizioni sportive internazionali, e quindi anche dalle Olimpiadi di Tokyo. Secondo i funzionari dell'antidoping, i russi hanno falsificato i dati di laboratorio consegnati agli investigatori nel gennaio del 2019 in modo da occultare numerosi casi di doping.