Goggia cade, frattura braccio e stagione finita

Non è stata davvero una giornata fortunata questa domenica di febbraio per lo sci azzurro. Non solo perché non ci sono stati podi ma soprattutto perché nel difficilissimo superG di Garmisch - dalle curve ad altissima forza centrifuga ed il fondo ondulato e gelato - Sofia Goggia è rimasta coinvolta in una brutta caduta riportando la frattura scomposta del radio sinistro. Per la campionessa olimpica di discesa vuol dire stagione finita visto che i tempi di recupero, dopo l'intervento chirurgico fatto direttamente all'ospedale di Garmisch, sono di almeno sei settimane. E così - in questa pur magica annata piena di podi e soddisfazioni - l'Italia ha perso un'altra delle su stelle dopo gli infortuni di gennaio a Manfred Moelgg e Dominik Paris.



Il superG di cdm di Garmisch ha visto cosi' - in una giornata dove anche tra gli uomini si sono imposti gli svizzeri - la vittoria della svizzera Corinne Suter, 25 anni e secondo successo in carriera, in 1.19.46. Seconda l'austriaca Nicole Schmidhofer in 1.19.89 e terza l'altra elvetica Wendy Holdener in 1.20.16 .

Miglior azzurra è stata Federica Brignone, quinta in 1.20.36 dopo un paio di errori di troppo. Federica ha dovuto così cedere a Suter il pettorale rosso della leader della classifica di disciplina: 300 punti contro 261. Ma è comunque una Brignone soddisfatta: "Se arrivo quinta non andando bene e sbagliando non posso di certo lamentarmi".



Per l'Italia poi ci sono Marta Bassino 10/a in 1.20.95 e, poco più indietro, Elena Curtoni 13/a in 1.21.14 e Francesca Marsaglia 16/a in 1.21.50. La spettacolare e difficile gara sulla Kandahar ha visto diverse cadute e uscite di scena con interruzioni della prova. Prima di Goggia - finita violentemente in curva ad alta velocità contro una porta e poi volata nella neve sin dentro una selva di reti di protezione - era caduta la tedesca Veronika Rebensburg. Per lei problemi ad una gamba ed anche in questo caso interruzione temporanea del superG. Sul fronte maschile a Chamonix Lo slalom gigante parallelo è stato vinto dallo svizzero Loic Meillard - 23 anni e primo successo del ragazzo del vallese - davanti al connazionale Thomas Thumler ed al tedesco Alexander Schmid. Meillard ha così vinto la coppa di questa nuova disciplina assegnata con sole due gare., quella di Chamonix e quella di Alta Badia dove l'elvetico era finito nono. Miglior azzurro è stato Simon Maurberger, ottavo ma anche lui contuso ad un gamba dopo una brutta caduta. Dei tre azzurri che si erano qualificati - con i migliori tempi facendo sognare un giorno di gloria - tra i 32 ammessi alla gara, Giovanni Borsotti è stato invece eliminato già ai 16/i. Luca De Aliprandini e Simon Maurberger hanno invece passato i 16/i l ad eliminazione diretta su due manche alternando pista rossa e pista blu. Ma agli ottavi, con una sola manche sempre ad eliminazione diretta, ha passato il turno il solo Simon Maurberger. Ai quarti, l'altoatesino è invece scivolato nelle reti con gran botta al ginocchio destro. Maurberger così non ha poi più gareggiato conquistando pertanto l'ottavo posto con De Aliprandini 11/o e Borsotti 14/o. La coppa del mondo uomini va ora in Austria, a Saalbach, dove giovedì e venerdì si recuperano la discesa ed il superG cancellati in Cina per il coronavirus. Le ragazze passano in Slovenia, non a Maribor dove manca la neve ma a Kranjska Gora: sabato gigante e domenica slalom speciale.