Sci: Pinturault vince gigante Garmisch, Maurberger 15/o

Sotto un fastidiosa pioggia, lo slalom gigante di cdm dì Garmisch-Partenkirchen e' stato vinto dal francese Alexis Pinturault in 2.03.10. Per lui, a 28 anni, e' il 27/o successo. Secondo lo svizzero Loic Meillard in 2.03.26 e terzo Il norvegese Kristian Nestvold-Haugen in 2.03.24.

Per l'Italia il migliore è stato il giovane altaoatesino Simon Maurberger 15/o in 2.04.78 e autore di una buona rimonta visto che era 30/o dopo la prima manche. Maurberger e' stato anche autore del miglior tempo nella seconda manche. Il trentino Luca De Aliprandini ha invece chiuso 18/o in 2.04.87. In classifica ci sono poi anche Riccardo Tonetti 24/o in 2.05.16 e Giovanni Borsotti in 27/o 2.05.43. Chiude, 30/o e in 2.05.71, Daniele Sorio e per lui primo punto in carriera a 23 anni.

Tra una settimana tappa in Francia, a Chamonix: sabato slalom speciale e domenica seconda ed ultima gara di gigante parallelo, con assegnazione della coppa in questa nuova disciplina.