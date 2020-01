Domani a Sochi l'Italia sogna con la 'Valanga rosa'

In Coppa del mondo tornano le gare veloci: a Sochi (Russia) domani discesa e domenica superG femminili; a Garmisch-Partenkirchen (Germania) domani discesa e domenica gigante maschili. In entrambe le località la vigilia è stata tribolata per troppa neve. In Russia sono infatti saltate tutte e tre le prove cronometrate in programma. Questo vuol dire che domani alle 8 ci sarà, su tracciato accorciato, la prova obbligatoria prevista dal regolamento, seguita poi dalla gara.

In Germania, ancora per troppa neve seguita da temperature elevate, è saltata la prima delle due prove previste ed in quella della vigilia, sempre su tracciato accorciato, il miglior tempo è stato ottenuto dal francese Johan Clarey in 1'41"29. Primo azzurro è stato Christof Innerhofer con il 7/o tempo (1'41"87). Da notare che per l'altro azzurro Peter Fill sarà la 355/a e ultima gara della sua carriera. Ma i riflettori saranno anche sulla "Valanga rosa" di queste ultime settimane con al via Federica Brignone, Sofia Goggia (con tutore a proteggerle la tibia dopo la caduta di Bansko), Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano e Verena Gasslitter.