SuperG Bansko, Bassino ancora a podio, 2/a dietro alla Shiffrin

Ancora uno splendido podio per l'Italia in coppa del mondo grazie a Marta Bassino.

La piemontese - 23 anni, 11/o podio in carriera e sesto stagionale - è infatti arrivata 2/a in 1.11.17 nel superG di Bansko, in Bulgaria. Ha vinto in 1.10.88 la statunitense Mikaela Shiffrin portando così a 66 i suoi primi posti in carriera.

Terza la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.11.58.

Per L'Italia - assente precauzionalmente anche d'oggi Sofia Goggia dopo la caduta di venerdì - c'e' poi Elena Curtoni 7/a in 1.12.11. Sono invece finite fuori, in una gara ancora una volta tutta all'attacco senza risparmiarsi, Federica Brignone, Francesca Marsaglia e Nicol Delago. Prima di scivolare nella neve dopo aver toccato una porta a tre quarti di gara, i cronometri davano Brignone in vantaggio sulla Shiffrin.

Marsaglia ha invece riportato una botta alla mano sinistra.

La coppa del mondo donne resta ancora lontana dalle Alpi. La prossima tappa e' infatti in Russia, sulle piste olimpiche di Rosa Khutor, a Sochi: sabato discesa e domenica superG. Sono dunque ancora due gare veloci che tanto esaltano le azzurre.